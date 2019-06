Il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato estivo è sempre Paul Pogba, il cui ritorno dal Manchester United è tutt'altro che da escludere. Le alte richieste dei Red Devils e l'agguerrita concorrenza del Real Madrid, però, lasciano aperta la porta dei bianconeri all'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Secondo quanto riportato da Le10Sport, però, la Juventus potrebbe avere ben presto una rivale nell'affare: si tratta del Paris Saint-Germain, pronto a fare follie per Milinkovic in particolare dopo il ritorno in dirigenza di Leonardo, che da tempo lo segue da vicino.