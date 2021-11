Un'indiscrezione sul futuro diarriva direttamente dalla Francia. Secondo quando riportato dal portale Le10sport.com, il centrocampista del Manchester United - alla Juve dal 2012 al 2016 e a lungo rincorso dai bianconeri per un ritorno a Torino - ha deciso di, andando così a scadenza nel 2022. In questo scenario, secondo quanto scritto, il club in pole position sarebbe il Paris Saint-Germain, che aspetta Pogba a braccia aperte. E la Juventus? Resterebbe comunque in corsa, insieme alle spagnole Real Madrid e Barcellona: peserà, a quel punto, l'offerta contrattuale al giocatore.