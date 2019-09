La Juventus continua a seguire da vicino Thomas Meunier. Il terzino destro del Paris Saint-Germain è da tempo sulla lista di mercato di Fabio Paratici nel ruolo e, secondo quanto riportato da BeSoccer dalla Francia, l'idea è quello di portarlo a Torino a parametro zero nell'estate del 2020. Attenzione, però, alla concorrenza dalla Premier League: in particolare sarà l'Arsenal a tentare l'assalto a Meunier, nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di contratto con il PSG entro il prossimo 1 luglio.