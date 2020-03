Il mercato si avvicina e continuano ad arrivare alcune voci dalla Francia sull'interesse del Paris Saint Germain per il centrocampista bosniaco della Juventus, Miralem Pjanic. Ieri in panchina contro l'Inter, è ritenuto dal tecnico biancone Sarri, una pedina fondamentale. I francesi, però, sono molto interessati al regista della Juve e potrebbero addirittura proporre uno scambio con l'attaccante ex Inter, Mauro Icardi. La Juventus ora, non sembrerebbe interessata a questa trattativa e allo scambio. Il mercato però è ancora lontano e la situazione potrebbe anche evolversi più in là con i tempi e sbloccare la trattativa.