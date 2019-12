Adesso si fa sul serio. A raccontare gli ultimi sviluppi della storia tra Emre Can e la Juventus è RMC Sport, in Francia. Secondo quanto riportato dai colleghi transalpini, il Psg si sarebbe mosso in prima persona per conttatare i bianconeri: l'obiettivo è ovviamente il centrocampista ex Liverpool, apparso ormai ai margini del gruppo juventino, nonostante un paio di apparizioni. Anche sottotono. LA SITUAZIONE - I parigini fanno sul serio, ma vogliono capire qual è la disponibilità della Juve alla cessione. Prestito, se sì con diritto oppure obbligo di riscatto? Sono tutte domande lecite, tali da definire la trattativa nella classica fase embrionale. Il classe '94 ha inoltre deciso di lasciare Torino: star fuori dalla lista Champions ha pesato e pesa ancora sul suo morale, e in campo si vedono inevitabilmente le conseguenze. In alternativa c'è sempre Paredes: piace a Sarri ed è un vecchio pupillo di Paratici. Che prima dovrà chiudere però una cessione...