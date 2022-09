Come riporta La Gazzetta dello Sport, ora Yeo Moriba, madre dei Pogba, cerca di mediare tra Paul e Mathias. Lo riferisce l’Equipe, che dà anche un’altra news: la donna farà uscire una biografia del figlio più famoso, il centrocampista della Juventus, a novembre. Il libro è stato scritto per le edizioni Fayard con la giornalista Clemence de Blasi. Yeo Moriba, che ha sporto denuncia con Paul contro Mathias, ora sarebbe intenzionata a riunire i due intorno a un tavolo per una riconciliazione.