Il futuro di Douglas Costa alla Juventus resta in bilico. Dopo una stagione da dimenticare, che ha fatto seguito al riscatto del club bianconero per 40 milioni di euro dal Bayern Monaco un anno fa, il brasiliano può sperare in un pronto riscatto agli ordini di Maurizio Sarri, ma la sua permanenza a Torino è tutt'altro che definita. I bianconeri sono da tempo tentati di far cassa con la sua cessione, in particolare dopo le offerte del Manchester City intorno agli 80 milioni di euro, ma oggi è il Paris Saint-Germain ad accelerare i tempi per chiudere l'affare. L'INCONTRO - Secondo quanto riportato da France Football, nella giornata di oggi Leonardo, tornato al PSG da direttore sportivo ormai da qualche giorno, ha incontrato l'entourage del calciatore a Parigi, per intuire i termini di un'eventuale trattativa, dapprima con il brasiliano e poi con la Juventus. L'affare potrebbe ben presto entrare nel vivo, soprattutto se Sarri dovesse chiedere Marquinhos, forte difensore del PSG, come rinforzo ideale per la difesa bianconera, a partire dalla prossima stagione.