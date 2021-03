5









Ronaldo resta o va via? La domanda esplosa nei giorni post Porto difficilmente avrà una risposta nel breve termine, ma c’è chi inizia a rispolverare vecchi sogni, sepolti tempo fa ma che possono tornare più vividi che mai. “Il Psg ha riaperto il dossier Ronaldo”, titola così il quotidiano francese Le Parisien, spiegando come, da Parigi, stiano osservando attentamente gli sviluppi in casa Juve.



IL PUNTO - Da soluzione a problema. Cristiano Ronaldo è passato velocemente da un estremo all’altro, da salvatore della patria in grado di riportare la Champions a Torino a primo imputato della debacle. Il rovescio della medaglia la disfatta contro il Porto, in cui il portoghese ha sorprendentemente abdicato, mostrandosi umano. Da qui una serie di ragionamenti ed evidenze, che accostano la parola fallimento al progetto tecnico ed economico intrapreso quasi tre anni fa, con l’arrivo di CR7 a Torino. Circa 85 milioni di euro all’anno a bilancio per uscire prima a quarti, poi due volte consecutive agli ottavi di finale di Champions. Troppi, quindi cosa succederà? Separazione anticipata oppure ultimo anno assieme? In Francia stanno monitorando da vicino le vicende bianconere.



CONTATTI MENDES AL-KHELAIFI – I contatti tra Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo, e il presidente del Paris Saint-Germain Al-Khelaifi non si sono mai interrotti. I due godono di un grande rapporto e i primi discorsi con argomento CR7 risalgano all’inizio dell’era qatariota, approfonditi poi nel 2015 quando i francesi stavano pianificando il dopo Ibrahimovic. Le strade non si incontrarono, ma in futuro chissà, perché nel frattempo Mendes e Al-Khelaifi hanno coltivato un forte legame.



MBAPPÈ E MESSI – Qualche anno fa pensava al degno sostituto dello svedese, adesso il Psg potrebbe trovarsi a progettare una squadra senza Mbappé. Se da una parte Neymar sembra più vicino alla permanenza, non si può dire lo stesso dello francese, ambito dai migliori club al mondo. Una situazione nota da tempo, tanto che nel mezzo anche il profilo di Lionel Messi è stato proiettato nell’attacco stellare parigino, anche se Joan Laporta, nuovo (vecchio) presidente del Barcellona, è determinato a fare di tutto per trattenere la Pulce. Senza dimenticare la corte del Manchester City, dove Pep Guardiola vorrebbe riabbracciarlo. Nel caso in cui Messi sposi un futuro lontano dalla Torre Eiffel e Mbappé lasci la città, allora il Psg non potrà restare immobile sul mercato delle star. A quel punto, Ronaldo sarebbe il primo indiziato.