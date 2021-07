Non è ancora terminata la sessione di calciomercato stellare del. Secondo quanto riporta il media francese RMC Sport, infatti, il PSG starebbe preparando l'affondo per portare a Parigi Paul: "Il club della capitale deve ancora fare un'offerta ufficiale al Manchester United per il centrocampista internazionale. I contatti dovrebbero comunque iniziare subito per il trasferimento del campione del mondo".