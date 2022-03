La notizia arriva da Le10Sport. Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a prendere a zero Paulo Dybala. Il numero 10 che lascerà la Juventus a fine stagione. Sarebbe l'ennesimo colpo a zero per i parigini dopo Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum. L'unico obbligo sarebbe la permanenza nella dirigenza di Leonardo che negli ultimi giorni sembrava allontanarsi da Parigi, in seguito anche all'eliminazione in Champions League.