La settimana che sta per iniziare potrebbe essere quella cruciale per definire i primi colpi di mercato della Juve, con i nomi di Angel Di Maria e di Paul Pogba che sono le priorità dei dirigenti della Continassa. Per il primo non sembrano esserci più grandi ostacoli, così come potrebbero subentrare invece per il centrocampista francese. Stando a quanto riportato da RMC Sport infatti, il Psg non avrebbe affatto mollato la pista che porta a Pogba e la chiave di svolta potrebbe essere l'approdo di Zidane sulla panchina del club transalpino.