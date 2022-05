Il Paris Saint Germain sembra fare sul serio per il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Come riferisce Le Parisien però il centrocampista francese è anche nel mirino della Juventus. I parigini per questo avrebbero individuato le alternative nel caso in cui non potessero arrivare a Pogba. Si tratterebbe di Seko Fofana, Khephren Thuram, Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Barella.