La sessione invernale di calciomercato si è conclusa da pochi giorni e anche in questa occasione non sono mancati i colpi di scena. La Juve può contare sugli arrivi di Carlos Alcaraz, Pedro Felipe e Tiago Djalò, pronti a rinforzare sensibilmente l'organico di Massimiliano Allegri in questo finale di stagione. In queste ore però, a fare rumore è stato anche un retroscena legato ad un ex bianconero. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe infatti, i l Psg avrebbe fatto un tentativo per tentare di prelevare Matthjis de Ligt ai tedeschi del Bayern Monaco, con l'operazione che però non è andata a buon fine.