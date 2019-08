Il Paris Saint-Germain è pronto l'assalto a Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan. Leonardo, direttore sportivo del club francese, stravede per il talentuoso estremo difensore classe '99, ma, secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, non tutti al PSG sono convinti della bontà dell'affare. La richiesta rossonera è superiore ai 50 milioni di euro e, in questo modo, Alphonse Areola rischia di finire nuovamente nel ruolo di riserva, dopo quanto accaduto con Gianluigi Buffon nella scorsa stagione.