La stagione 2021/2022 sta per chiudere i battenti ed è inevitabile pensare anche e soprattutto al mercato. In queste ore sta rimbalzando una notizia dalla Francia che vede coinvolto l'ex allenatore della Juve Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien infatti, il Psg avrebbe avviato i contatti con il ct italiano per capire se potrà prendere l'eredità che verrà lasciata da Mauricio Pochettino nella prossima stagione.