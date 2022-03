Continuano incessantemente i lavori sul mercato in casa Juve, soprattutto dopo la deludente eliminazione dalla Champions League. Non che qualcuno si aspettasse di vincerla quest'anno, sia chiaro, ma quantomeno di battere gli spagnoli, questo si. Ecco perchè bisogna intervenire ed uno dei reparti che necessita di maggiori rinforzi è l'attacco. Uno dei nomi che da qualche settimana sta circolando è quello di Renato Sanches, ora in forza al Lille ma che con ogni probabilità lascerà nella prossima finestra di mercato. In queste ore però, sarebbe emersa una notizia che allontanerebbe i bianconeri dall'obiettivo, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, il Milan avrebbe superato la concorrenza avviando dei contatti con il club transalpino.