Eduardo Camavinga avrà un futuro radioso, con tutta probabilità al di fuori dal Rennes. È questo il destino per un talento di questo genere, che si potrebbe liberare dal club francese nell’estate del 2021, per evitare di perderlo a zero nel 2022. La pandemia ha ridotto il prezzo del cartellino, adesso si parla di una cifra vicina ai 50 milioni di euro che i top club europei cercheranno di avvicinare. Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid, tutte iscritte alla corsa del 18enne centrocampista già nel giro della nazionale di Deschamps. Ma non solo, perché stando a quanto riporta il portale transalpino football365.fr, c’è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Camavinga.