, nonostante sia già al centro di diverse calde trattative di mercato. "Nel mondo del calcio tutto è possibile", ha detto ieri Enrique Cerezo, presidente dell'Atlético Madrid, commentando il possibile ritorno di Antoinenella capitale spagnola in uno scambio con Saul. Tutto è possibile, nulla è scontato e così mentre questo asse con il Barcellona prosegue, il club catalano amplia il tavolo delle trattative: secondo quanto riporta L'Équipe si stanno aprendo scenari insospettabili,In Francia raccontano di una mossa del Barça, conL'affare impostato con Simeone, in realtà, porterebbe a pensare a un colpo a centrocampo per il Barça. Sondaggio o pressing per l'Atletico? Le parti si interrogano, in ogni caso il Barcellona ha fretta di chiudere e piazzare il giocatore il prima possibile per poi ufficializzare il rinnovo di Leo Messi. Proprio lo stipendio di Griezmann è l'ostacolo maggiore all'abbassamento degli ingaggi con i suoi 16 milioni di euro netti più bonus. Idee e sondaggi in corso.