Mauro Icardi sul mercato? È lo scenario che ipotizza il noto quotidiano francese L'Equipe, secondo cui il Paris Saint-Germain stia pensando di mettere l’ex capitano dell’Inter in vendita, alla luce dell’esplosione di Moise Kean. In questo quadro è quasi d’obbligo citare la Juventus, club da sempre interessato alle mosse dell’argentino: più di un sondaggio era stato fatto nelle scorse sessioni di mercato prima che il giocatore passasse al Psg, dunque non sono da escludere a priori nuovi contatti per il futuro. Dal canto suo, Icardi sarebbe felice di tornare a giocare in Serie A.