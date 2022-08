Dopo essere stato accostato a tantissimi club in questa sessione di mercato, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere definitivamente lontano da Parigi. Stando a quanto riportato in queste ore dal quotidiano francese L'Equipe infatti, il Galatasary si sarebbe avvicinato in maniera sensibile all'ex bomber dell'Inter, pronta a piazzare il suo terzo grande colpo dopo quelli di Mertens e Torreira.