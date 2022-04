Negli uffici della Continassa il tema mercato è sempre al centro di ogni dibattito e gli obiettivi messi nel mirino da Madama per la prossima sessione sono molti. Proprio in queste ore, dalla Francia starebbero circolando delle news che potrebbero fare gola alla Vecchia Signora e si tratta di due 'vecchie fiamme'. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe infatti, il Psg avrebbe fatto sapere di tagliare gran parte dei giocatori e tra questi risulterebbero anche i nomi di Leandro Paredes e di Mauro Icardi, corteggiati in passato dalla Juve.