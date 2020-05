La Juventus incassa la preferenza di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il giocatore argentino, conteso al momento tra Paris Saint-Germain e Inter per il riscatto, preferirebbe andare alla Juve piuttosto che restare a Parigi. Icardi, corteggiato a lungo dai bianconeri, era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, con il Psg che avrebbe dovuto pagare 70 milioni di euro per il cartellino. Con l'emergenza coronavirus, Leonardo ha cominciato a lavorare ad uno sconto con i nerazzurri, mentre la Juventus è rimasta sullo sfondo in attesa: secondo la stampa francese, nelle scelte di Icardi potrebbe aver inciso la concorrenza nell'attacco parigino.