Di nuovo più vicino. Mauro Icardi si è perso in questi primi mesi di 2020/21 al Paris Saint-Germain. Prima la positività al Covid, poi la rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio e anche un problema agli adduttori a completare il periodaccio. Così Maurito cerca riscatto, perché 5 presenze su 17 stagionali del Psg sono troppo poche e con l'esonero di Tuchel può rilanciarsi.



Nemmeno la scelta di Pochettino, però, lo lascia tranquillo. La stampa francese, infatti, lo ha messo tra i possibili partenti a gennaio, soprattutto visto che Moise Kean lo ha scavalcato nelle gerarchie. Il centravanti argentino sarà valutato dal nuovo allenatore quando tornerà a disposizione dopo l’infortunio, ma potrebbe partire. In Francia assicurano che Icardi non sia più centrale nel progetto parigino e in Italia lo avvicinano alla Juve. Non bisogna dimenticare dimenticare, però, la clausola "anti-Italia" fatta inserire dall’Inter, secondo la quale in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo acquisterà dovrà sborsare 15 milioni in più. Un'idea in prestito con obbligo di riscatto per Icardi, però, potrebbe fare comodo a tutte le parti. Trattativa non in corso stando ai riscontri italiani, ma in Francia spingono.