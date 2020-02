Secondo quanto riportato da France Football,l'attuale allenatore del Manchester City Pep Guardiola, non sarebbe così certo sul suo futuro nei Citizens. Nonostante la sua volontà di continuare la sua avventura al Manchester, il tecnico spagnolo non aspetterebbe due stagioni senza partecipare in Champions League con il City. Questo è ciò che l'entourage dell'allenatore, ex Barcellona e Bayern Monaco, avrebbe accennato al settimanale. Se non venisse revocata la sospensione, Guardiola potrebbe benissimo riconsiderare la sua posizione sul futuro e far partite così un estate di panchine roventi.