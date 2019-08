Blaise Matuidi complica il mercato in uscita della Juventus. Il centrocampista francese, identificato come l'uomo in partenza nel ricco reparto bianconero, dopo che Sami Khedira ha convinto Maurizio Sarri di meritare la conferma, vuole restare in bianconero almeno per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, Matuidi ha rifiutato tutte le offerte ricevute per restare a Torino. Compreso il ritorno al Paris Saint-Germain e un'altra alternativa valida in Ligue 1, il Monaco.