Neanche il tempo di iniziare la sua avventura sulla panchina del Marsiglia, che sorgno già i primi problemi per l'ex allenatore del Verona Igor Tudor. Stando a quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe infatti, l'ex centrocampista della Juve Mauro Camoranesi che, era entrato a far parte dello staff di Tudor da pochi giorni, avrebbe rinunciato all'incarico di vice allenatore, preferendo fare rientro in Italia e dedicarsi alla carriera da allenatore.