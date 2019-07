Il futuro di Paulo Dybala sembrava ormai definito alla Juventus, con l'argentino atteso al pronto riscatto nella prima stagione con Maurizio Sarri in panchina. Dopo una Copa America ai margini, i tifosi lo aspettano a Torino, visto che il resto del gruppo è già partito questo pomeriggio per Singapore, dove si terrà la prima parte della tournée in Asia. Eppure, nelle ultime ore il mercato è tornato ad accendersi, in casa Dybala.



L'INDISCREZIONE - Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, infatti, il Paris Saint-Germain starebbe accelerando per provare a strappare la Joya alla Juventus e l'argentino, dal canto suo, sarebbe intrigato dal progetto di Leonardo e da un possibile trasferimento a Parigi. La Juventus, riguardo a una possibile cessione di Dybala, è stato molto chiaro: la richiesta è di almeno 100 milioni di euro, altrimenti resta a Torino.