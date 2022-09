Lo riporta Le Parisien, che spiega come la vicenda dei quattro sostenitori bianconeri arrestati martedì sera si stia evolvendo ( QUI ). I soggetti in questione sono stati incastrati da un video, ripresi mentre di mostravano in saluti nazisti e versi delle scimmie durante il match di Champions League al Parco dei Principi con il Psg. E ora? Per uno dei tifosi, un minore, sarebbe stato vietato l'ingresso nell'Ile-de-France per i prossimi sei mesi; mentre per un terzo soggetto le accuse sarebbero state archiviate per mancanza di un reato sufficientemente grave. La Uefa - si legge - ha annunciato l'apertura di un procedimento disciplinare, con la nomina di un "ispettore" incaricato di indagare sui "sospetti di comportamento discriminatorio dei tifosi bianconeri" durante la partita.