Dalla Francia: deciso il futuro di Salah

AFP via Getty Images

Un colpo di scena fondamentale per i Reds

Mohamed Salah sembra pronto a mettere fine alle speculazioni sul suo futuro e a firmare un nuovo contratto con il Liverpool. L'attaccante egiziano, in scadenza a fine stagione, era stato a lungo accostato a un possibile trasferimento in Arabia Saudita, con club della Saudi Pro League convinti di poterlo ingaggiare. Tuttavia, secondo quanto riportato da Foot Mercato, Salah sarebbe ormai vicino a un prolungamento con i Reds, una notizia che rappresenta un’enorme boccata d’ossigeno per i tifosi del Liverpool.La decisione di Salah arriva in un momento cruciale per il club, soprattutto dopo le voci su un possibile addio di Trent Alexander-Arnold, dato per vicino al Real Madrid. Perdere due colonne portanti della squadra avrebbe potuto rappresentare un duro colpo per il Liverpool, ma il rinnovo dell’egiziano dà maggiore stabilità al progetto.

A 32 anni, Salah continua a essere uno dei migliori giocatori del mondo e sostituirlo sarebbe stato un compito arduo. Se i Reds riusciranno a trattenere anche Virgil van Dijk, il rischio di un ridimensionamento potrebbe essere scongiurato, garantendo continuità alla squadra e al nuovo corso di Arne Slot.