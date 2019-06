Edinson Cavani sembrava potersi avvicinare al ritorno in Italia nella prossima estate di mercato, con il Napoli accostato all'attaccante del Paris Saint-Germain, un anno fa vicino anche alla Juventus. Secondo quanto riportato da RMC in Francia, però, il futuro di Cavani potrebbe essere ancora all'ombra della Tour Eiffel. Il presidente Nasser Al-Khelaifi, infatti, ha avviato una trattativa con l'entourage del giocatore per discutere un rinnovo attuale del contratto, al momento in scadenza il 30 giugno del 2020.