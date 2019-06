Il Paris Saint-Germain non avrebbe frenato sull'acquisto di Matthijs de Ligt soltanto a causa dell'addio di Antero Henrique, sostituito da Leonardo nel ruolo di direttore sportivo. Secondo quanto riportato da RMC in Francia, infatti, ci sono altre due motivazioni per il sorpasso della Juventus al PSG: il club francese non ha apprezzato l'inserimento di una clausola per lasciare la Ligue 1 in caso di mancato apprezzamento del campionato stesso sul lungo periodo e di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, che i bianconeri sono invece disposti a concedere a De Ligt e Mino Raiola.