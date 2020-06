Secondo quanto riporta Le10sport, c'è stato un contatto tra Mino Raiola e Zinedine Zidane. Al centro della discussione, ovviamente, il futuro di Paul Pogba, talento del Manchester United che l'allenatore del Real Madrid vorrebbe con sé in Spagna. Per il tecnico francese, il connazionale sarebbe una priorità assoluta e Florentino Perez potrebbe muoversi per accontentarlo: il Real però, spera di far scendere le pretese dello United, con l'inserimento di una contropartita tecnica, come Gareth Bale. La Juventus, dal canto suo, aspetta, anch'essa in attesa di capire se ci sia la possibilità di utilizzare lo scambio di qualche giocatore per far scendere il prezzo di Pogba.