Arriva una notizia importante di mercato per la Juventus dalla Francia. Secondo la stampa francese infatti, il Psg dovrebbe ancora definire la situazione legata all'attaccante Mauro Icardi. L'ex Inter, che ha un'opzione d'acquisto fissata a 70 milioni potrebbe rimanere al Paris Saint-Germain, ma Leonardo sembra pronto a rilanciare per la sua cessione. Il ds dei francesi, infatti, sarebbe già in contatto con la Juventus per trovare un accordo per l'attaccante coinvolgendo anche due calciatori della Juventus: Pjanic e De Sciglio. Una possibilità di mercato, che potrebbe regalare ai bianconeri un grande attaccante.