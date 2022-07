Nella giornata di ieri è emersa la notizia dell'interesse del Monaco per Adrien Rabiot che, deve sopperire alla pesante partenza di Aurelien Tchouameni. Notizia che trova conferme anche in Francia, perchè stando a quanto riportato in queste ore dall'Equipe, il club di Monte Carlo sarebbe seriamente intenzionato a chiudere la trattativa nei prossimi giorni.