42









Mauro Icardi aspetta la Juventus e... Max Allegri. Ma prima si devono incastrare diversi tasselli. C'è prima di tutto Alvaro Morata, che ancora spera di raggiungere Barcellona e l'amico neoallenatore Xavi che lì lo ha chiamato, poi il sostituto dello stesso Icardi al Psg, con il club francese che valuta molti profili - da Depay a Martial (Manchester United), da Aubameyang (Arsenal) a Alcacer (Villarreal). Ma un po' di fiducia resta. In Francia, spiega Tuttosport, cresce la convinzione che il Psg si stia muovendo per “liberare” il 28enne argentino e che Icardi abbia intenzione di attendere la Juventus per fare il grande ritorno in Italia. Alla Continassa non cambiano posizione: Icardi interessa soltanto in prestito, perché il colpo vero sarà fatto in estate, dopo ragionamenti più lunghi e misurati. Leonardo, lato Psg, per il momento insiste su formule più garantite, ma il mercato è appena all’inizio e il tempo non manca. Intanto, sempre in Francia, in particolare dalle colonne de L'Equipe emergono contatti "ufficiali" tra il Psg e la Juventus per Icardi, con dialoghi in corso. Per ora resta tutto com'è: Morata al centro della Juve e Icardi al Psg, ma gennaio è ancora lungo...