Edinson Cavani è stato accostato alla Juventus di recente sul mercato in vista della prossima estate di trattative, quando l'attaccante del Paris Saint-Germain sarà parametro zero, in caso di mancato rinnovo con il club francese. Secondo quanto riportato da Le10Sport in Francia, però, Cavani non avrebbe un accordo con i bianconeri, bensì con l'Atletico Madrid in Spagna, pronto a mettere le mani sul centravanti a zero a partire dal prossimo 30 giugno.