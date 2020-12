Kylian Mbappé sfoglia la margherita per il futuro: secondo Le10Sport, oltre a Liverpool, Manchester City, Barcellona e Real Madrid, anche la Juventus segue la stella del PSG. Da sempre sogno di Andrea Agnelli, che di lui ha parlato chiaramente anni fa definendolo futuro del calcio e colpo a cui la Juve deve aspirare ("Ora il prossimo obiettivo è prendere un Cristiano Ronaldo, ma a 25 anni") piace moltissimo al club bianconero, anche se il fattore Covid ha depotenziato gli investimenti e creato molte difficoltà a tutti. In Francia, però, non frenano l'affare...