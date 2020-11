"Wissam Ben Yedder è risultato positivo al Coronavirus la mattina di giovedì 12 novembre". Lo scrive la stampa transalpina e lo riporta il Corriere dello Sport, che ricorda come l'attaccante del Monaco abbia giocato 57' dell'amichevole persa dalla Francia con la Finlandia. Non ha preso parte all'allenamento odierno del ct Deschamps, ma l'apprensione nel ritiro è comunque elevata: è stato immediatamente posto in isolamento, ma in casa Juve ci sarebbe apprensione per gli eventuali contatti avuti con Adrien Rabiot. Attualmente infortunato ha preso parte al ritiro francese.