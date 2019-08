in queste ultime ore di trattative. Il centrocampista sarebbe stato messo sul mercato dal Barcellona per fare cassa e dare l'assalto definitivo a Neymar, di possibile ritorno dal Con i bianconeri si è trovato un principio di accordo per un prestito con obbligo di riscatto , ma dalla Francia arrivano notizie ben diverse riguardo al futuro del centrocampista croato.Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti,, come prima contropartita tecnica all'interno dell'affare per l'asso brasiliano. Il Barcellona valuta Neymar circa 200 milioni di euro e spinge per inserire anche Ousmane Dembelé nella trattativa, anche se il calciatore, al contrario del croato, deve ancora accettare il trasferimento. Rakitic, molto apprezzato dal direttore sportivo Leonardo, intanto,