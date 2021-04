8









È una vera e propria bomba, quella sganciata dal giornale francese Le Monde che ha avuto l'opportunità di poter visionare alcune carte riguardanti l'istituzione della Superlega. Questi il titolo e sottotitolo dell'articolo condiviso dal media transalpino: "SuperLeague: l'inquietante doppio gioco del presidente della FIFA solleva interrogativi tra gli avversari del progetto. Gianni Infantino è ufficialmente contrario al progetto del campionato chiuso di calcio. Allertata dal contenuto di un documento, consultato da "Le Monde", la UEFA dubita tuttavia della sua posizione". Nei documenti visionati dal giornale francese, si ipotizzerebbe una nuova competizione composta da 12 club europei ed appoggiata dalla FIFA. Una posizione decisamente diversa da quella esplicitata da Infantino nelle ultime ore.



Infantino, infatti, a livello ufficiale, ha fatto parte delle voci istituzionali che all'indomani della proclamazione della Superlega si è schierata contro. In realtà, secondo alcuni addetti ai lavori, le sue dichiarazioni sono state piuttosto tardive rispetto a quelle dell'Uefa, e decisamente più morbide. Questo si spiegherebbe con un suo coinvolgimento nell'intera faccenda. Nelle carte visionate da Le Monde, Infantino non viene mai nominato, ma si usa un nome in codice "​WO1". Secondo il presidente della lega calcio spagnola Tebas, questo nome in codice si riferirebbe proprio al numero uno della FIFA. La competizione avrebbe avuto luogo a partire dalla stagione 2023-2024 e calendarizzata in un periodo lasciato libero dalla stessa FIFA.