Un attacco fortissimo, indirizzato. RMC Sport, principale emittente sportiva francese, ha attaccato il lavoro del tecnico bianconero, reo di non aver dato un'identità alla Juventus e di essere rimasto "intrappolato nel proprio personaggio". Ormai, neanche più supportato dai media.RMC racconta che "protetto dalle sue amicizie mediatiche, Allegri ha avuto per lungo tempo campo libero per far passare le sue idee senza una vera opposizione o messa in discussione. Questa stagione la tendenza sta cambiando. Dopo la partita contro la Fiorentina, nel post-partita con l'emittente DAZN, sono state poste domande specifiche. Alla domanda sulla difficoltà della Juve di uscire dalla propria metà campo nel secondo tempo,". Per l'emittente francese, Allegri è "chiuso nel suo personaggio, sempre in contraddizione con chi parla del gioco, ama ricordare che è meglio essere un 'vincitore e brutto' che un 'perdente e bello'".RMC insiste, sottolineando come Allegri sia cambiato rispetto alla scorsa stagione. "Con la Juve che non ha vinto alcun trofeo nella scorsa stagione, cosa c'è da ricordare?Anche se il prezzo elevato è un elemento chiave, la campagna abbonamenti della Juve si è fermata a 20.200 unità. Si tratta del 27% in meno rispetto all'ultima stagione pre-Covid (2019/20). Per i tifosi che hanno preso il loro prezioso sesamo, la pazienza è finita. Nei primi venti minuti della prima partita ufficiale della stagione, dagli spalti sono piovuti fischi". Emblematici.E sui giocatori? "Quando Matthijslascia la Juve per il Bayern Monaco, per un prezzo molto inferiore a quello pagato dalla Juve nel 2019, che valore viene dato a questo giovane giocatore? Le prime parole dell'olandese al Bayern hanno avuto un'eco interessante. Ha spiegato che lo stile di gioco dicorrispondeva a ciò che gli piaceva e che i giovani giocatori stavano progredendo con l'allenatore tedesco. Tutti sanno leggere tra le righe. Un altro esempio:. Un giocatore non all'altezza della Juve secondo Allegri ma eccellente in Premier".