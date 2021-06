Arthur non è incedibile. Dopo un’annata di luci e ombre a causa di una sua condizione fisica precaria, il centrocampista brasiliano ex Barcellona non sembra essere uno dei punti fermi della prossima mediana di Allegri, che punta Locatelli e l’ex Pjanic. Il fattore che blocca la sua potenziale cessione è il prezzo a cui è stato acquistato nello scambio con Pjanic. Stando a quanto riporta la stampa francese, Arthur piace al Psg, e sarebbe disposto ad uno scambio di prestiti con il terzino Bakker, che tanto piace alla Juve.