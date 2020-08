Secondo quanto riferito dal portale francese Le10Sport, il centrocampista classe '98 del Lione Houssem Aouar resta nell'orbita della Juve. Il calciatore francese, che piace tantissimo al Manchester City ed è seguito anche dal PSG, avrebbe espresso la sua preferenza per i colori bianconeri. La Juve, che se lo è trovato contro in Champions, lo segue per rinforzare il centrocampo con un profilo giovane e dal grande potenziale.