In queste ore il nome caldo del mercato in Francia è quello di Houssem Aouar, il 22enne centrocampista offensivo del Lione tra gli artefici dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League. Ieri lui stesso ha fatto capire che il suo tempo nella squadra francese, dov'è cresciuto, è giunto al capolinea. Al che si è scatenato il toto-Aouar. I media transalpini hanno indicato cinque club: Juventus, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City e Real Madrid. Ma è appena arrivata un'indiscrezione che avvicinerebbe il giocatore all'Italia...

LA SITUAZIONE - Il portale Le10sport fa sapere che Aouar preferisce la Juventus. Un ottimo viatico per un'eventuale trattativa. C'è però da stare attenti alle rivali: Leonardo ha di recente incontrato i dirigenti del Lione per provare a portarlo al PSG. Così come si sono già mossi il Manchester City e l'Arsenal. I Gunners hanno messo sul piatto Guendouzi. Sul piatto, per convincere il presidente Aulas a cedere il suo gioiello, bisognerà mettere tanti soldi, ben oltre i 50 milioni di euro.