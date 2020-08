2









Stando a quanto raccontano dalla Francia, Houssem Aouar avrebbe sciolto le riserve sul suo futuro. Come riporta Le10Sport, la talentuosa mezzala del Lione avrebbe messo la Juventus in cima alle sue preferenze. La voglia di giocare con Cristiano Ronaldo farebbe la differenza nella sua testa, cosa che ha portato il francese a porre in secondo piano l’interesse di Arsenal, Paris Saint-Germain, Manchester United e City. I bianconeri vorrebbero intavolare una trattativa sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto, in modo tale che non impatti sul bilancio in breve termine.