Giorno dopo giorno, il futuro di Houssem Aouar è sempre più lontano dal Lione. Come riportano dalla Francia, in particolare Telefoot, il talento francese avrebbe aperto al trasferimento all’Arsenal. Nonostante questo, il club del vulcanico presidente Jean-Michel Aulas darebbe precedenza a Barcellona e Juventus, ma al momento non sono arrivate offerte da queste società. Per questo i Gunners hanno fatto breccia, prima di tutto sul giocatore, e prossimamente – si legge – la dirigenza londinese incontrerà il Lione per discutere la cifra da versare per il cartellino. Su questo, Aulas è sempre stato chiaro: servono almeno 50 milioni di euro per strappare dalla Francia Aouar, gioiellino classe '98 seguito a lungo da Fabio Paratici.