Dopo il brillante Mondiale disputato con il Marocco, il centrocampista della Fiorentina Amrabat è finito nel mirino di diversi club, tra cui anche la Juventus. Stando a quanto emerge dalla Francia però, il centrocampista non avrebbe intenzione di proseguire la sua avventura in Italia. Secondo quanto riportato dal portale transalpino Footmercato infatti, Amrabat avrebbe fatto sapere di gradire l'interesse del Liverpool, sognando di appordare in Premier.