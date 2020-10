Massimiliano Allegri ha osservato con interesse i vertici estivi in casa Inter sul futuro di Antonio Conte, restando a bocca asciutta e ancora a riposo. Ma l’ex tecnico della Juventus vuole tornare in panchina, rivivere le emozioni tipiche di un allenatore possibilmente in un club blasonato. Come riporta Le10sport.com, il Paris Saint-Germain avrebbe già contattato Allegri, alla luce della precarietà di Tuchel nonostante la finale di Champions League raggiunta l’anno scorso. Resistono anche le estimatrici in Inghilterra, come Manchester United e Chelsea.