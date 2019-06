Nonostante l’annuncio dell’anno sabbatico, Massimiliano Allegri non ha smesso di far parlare di sé. Tutta colpa di un presunto incontro tra l’ex tecnico della Juventus, il suo agente e Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Un meeting avvenuto a Parigi con l’evidente scopo di portare al posto di Tuchel l’allenatore livornese. Tuttavia, l’ipotesi, per quanto suggestiva, sembra destinata a non trovare una piena realizzazione. Infatti, L’Equipe ha contattato persone vicine allo stesso Allegri e sono arrivate secche smentite a riguardo: infatti, non ci sarebbe stato alcun incontro con il PSG e il tecnico toscano avrebbe confermato la sua volontà di riposarsi per un anno.