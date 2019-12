Il Paris Saint-Germain avrebbe già scelto il successore di Thomas Tuchel. L'avventura del tecnico è proseguita tra incredibili alti e bassi in queste due stagioni e il club francese sarebbe intenzionato a fare un cambio di rotta radicale in caso di fallimento in stagione. Come racconta Le10Sport, infatti, il favorito per la panchina del PSG per la prossima stagione resta Massimiliano Allegri, pronto a prendere il posto di Tuchel dopo un anno sabbatico in seguito all'addio alla Juventus.